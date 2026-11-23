To już 22-letnia tradycja. W okolicach Światowego Dnia Misia Pluszowego w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy można oglądać setki pluszaków z kolekcji Emilii Andrysiak i jej mamy Eni Rożankowskiej. Każda wystawa opatrzona jest innym tytułem. Tegoroczna umiejscowiona jest w muzeum.

Ekspozycja nosi tytuł „Gdy w muzeum zasnął miś”. Przygotowania wystawy zajęły paniom trzy dni. W sobotę i w niedzielę w oknach bydgoskiego Pałacu Młodzieży światło paliło się wieczorem bardzo długo.



– To te szczegóły są bardzo pracochłonne, a misie czasami mają swój własny pomysł, nie chcą siedzieć dokładnie tak, jak my wymyślimy, i musimy z nimi pertraktować – mówi Emilia Andrysiak.



Dodaje, że misiaków jest 621, że z roku na rok jest ich coraz więcej, wcale nie coraz mniej. Nigdy nie zdarzyło się, żeby po wystawie autorki miały manko, bo któryś z pluszaków zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.



Na pytanie o swoje ulubione misie panie odpowiadają, że wszystkie są ulubione, i z każdym, gdy wchodzą do Pałacu Młodzieży, witają się, pytają, co tam u ciebie.

– Co troszeczkę trwa przy 621 misiach – mówi Enia Rożankowska.



Po wystawie misie wracają, niestety, do pudeł, bo nie ma takiego mieszkania, które pomieściłoby je na co dzień albo raczej wyeksponowałoby je. Na szczęście każdego roku zabawki mają swój tydzień.



