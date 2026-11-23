W audycji „W dobrą stronę" Tomasz Kaźmierski odkrywał tajemnice Grudziądza. Jest ich sporo - niektóre widać z daleka, ale dopiero w środku okazuje się, że budowle kryją kawał historii, której fragment poniżej.

W pierwszej części nasz reporter rozmawiał z wicedyrektor grudziądzkiego

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

, Emilią Markot-Borkowską.





Bohaterem kolejnego reporterskiego wejścia były słynne grudziądzkie schody, o których rewitalizacji mówiła kustosz Marta Bolek-Maszewska z Działu Edukacji i Promocji grudziądzkiego muzeum.

wmurowano kamień poświęcony pamięci Juliusza Słowackiego.

Wisłą przewożono trumnę z prochami poety do Polski

Część trzecia to zrewitalizowane Wzgórze Zamkowe i zamek grudziądzki, o których mówiła Wioletta Pacuszka, dyrektor Muzeum.



odsłonięte relikty zamku krzyżackiego budowanego pod koniec XIII wieku

Wejście czwarte - zaproszenie do cytadeli. Opowiadał o niej Piotr Łukiewski, przewodnik turystyczny.

Największe wrażenie robi na turystach ogrom cytadeli.

Więcej w relacjach Tomasza Kaźmierskiego. Wcześniejsze wyjazdy-relacje w ramach audycji „W dobrą stronę" są umieszczone TUTAJ

- Jesteśmy przy ulicy Wodnej, w dawnym klasztorze benedyktynek; sam obiekt jest architektonicznie przepiękny. Prezentujemy głównie zbiory z zakresu sztuki współczesnej, ale już w sąsiadującym Pałacu Opatek przedstawiamy historię polskiej kawalerii, bo przecież Grudziądz z kawalerii słynął. Tutaj mieścił się jeden z najważniejszych ośrodków kawaleryjskich. Zapraszamy na nowoczesną, zrewitalizowaną w 2018 roku wystawę poświęconą Centrum Wyszkolenia Kawalerii.Przy okazji słuchacze mogli się dowiedzieć, że w najbliższy weekend odbędzie się w mieście pierwszy grudziądzki Festiwal Komiksu. Będzie strefa autorów, wystawa poświęcona ikonom polskiego komiksu, strefa autografów oraz warsztaty (...).- To bardzo długa historia, bo już ponad stuletnia. W 1909 roku Towarzystwo Upiększania Miasta w Grudziądzu zwróciło się do władz miejskich z inicjatywą budowy schodów prowadzących właśnie nad Wisłę, pomiędzy ciągami spichlerzy. Było to na wysokości ratusza w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się mur oporowy. Władze wyraziły zgodę na ten projekt i został on przedstawiony w maju, a zatwierdzony w sierpniu 1909 roku. Właśnie na pamiątkę tego wydarzenia, w murze od strony rzeki umieszczono pamiątkowy kamień z datą budowy schodów. Został usunięty najprawdopodobniej na początku lat 20. XX wieku, a w jego miejscu w późniejszym czasieI to też jest ciekawa historia, ponieważ do tej pory w zasadzie funkcjonuje ta nazwa Schody Słowackiego, co jest to związane z wydarzeniem z czerwca z 1927 roku, kiedy to(...).- Na mapie turystycznej naszego miasta są ważnym i stałym elementem. W obrębie tego wzgórza można spotkaćz zachowanymi reliktami skrzydła zachodniego, z odsłoniętą piwnicą trapezowatą i kanałem odprowadzającym nieczystości. To takie stałe elementy łącznie z bramą wjazdową na zamek i z reliktami tak zwanego domu komtura. Najbardziej charakterystyczną cechą tego miejsca jest odbudowana wieża Klimek, która była takim charakterystycznym elementem zamku i nawet po jego rozbiórce na przełomie XVIII i XIX wieku ona pozostała i stanowiła taki słynny element widoków naszego miasta (...).Pamiętajmy, że jest to największy tego typu ceglany obiekt w Europie. Grudziądzkiej twierdzy nie ma z czym porównać. W tym roku przypada 250. rocznica rozpoczęcia budowy twierdzy, która miała stanąć w cztery lata, a ostatecznie budowano ją przez dekadę. Niespełna 100 lat po oddaniu do użytku, czyli po roku 1789, została skasowana. Bojowo użytkowano ją więc przez 100 lat, natomiast wojskowo funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Grudziądzka twierdza miała być przede wszystkim zaznaczeniem nowego władztwa w tym regionie. Po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy król Prus Fryderyk Wielki zajął część ziemi chełmińskiej wraz z Grudziądzem, wybudowanie twierdzy było takim symbolem, można powiedzieć, nowej władzy (...).