Sąd Okręgowy we Włocławku oddalił wniosek o unieważnienie referendum i nie potwierdził zarzutów, jakoby burmistrz Ciechocinka w czasie kampanii referendalnej łamał prawo - ustaliło Polskie Radio PiK.
- Przypomnijmy: grupa mieszkańców Ciechocinka jest niezadowolona z rządów burmistrza. Udało się jej doprowadzić do referendum w sprawie odwołania szefa ratusza. Większość obywateli, którzy na referendum poszli, zagłosowała za odwołaniem, ale frekwencja była za niska, by uznać głosowanie za wiążące. Zabrakło 28 głosów.
- W tej sytuacji inicjatorzy referendum złożyli przed sądem protest przeciw rozstrzygnięciu. Zarzucili burmistrzowi, że swoją kampanię prowadził na koszt gminy, a także nakłaniał pracowników podległych samorządowi, by nie szli do urn. A te działania, zdaniem wnioskujących, miały wpływ na wyniki.