Sąd Okręgowy we Włocławku oddalił wniosek o unieważnienie referendum i nie potwierdził zarzutów, jakoby burmistrz Ciechocinka w czasie kampanii referendalnej łamał prawo - ustaliło Polskie Radio PiK.

Sędzia Katarzyna Augustyniak uzasadniała, iż zarzuty pod adresem burmistrza nie znalazły potwierdzenia:





- Po rozpoznaniu protestów sąd doszedł do przekonania, że nie zasługują one na uwzględnienie. Wszystkie zarzuty, zdaniem sądu, pozostały nieudowodnione.





Burmistrz Ciechocinka, Jarosław Jucewicz, nie krył satysfakcji:





- Po pierwsze sąd powiedział, że burmistrz może się bronić, ma prawo do tego, żeby artykułować swoje myśli na ten temat, i z drugiej strony, co najważniejsze, nie wolno tego wszystkiego finansować z budżetu gminy. I tak się stało.





Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne . Inicjatorzy referendum zapowiedzieli, że odwołają się do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.









Przypomnijmy: grupa mieszkańców Ciechocinka jest niezadowolona z rządów burmistrza. Udało się jej doprowadzić do referendum w sprawie odwołania szefa ratusza. Większość obywateli, którzy na referendum poszli, zagłosowała za odwołaniem, ale frekwencja była za niska, by uznać głosowanie za wiążące. Zabrakło 28 głosów.

W tej sytuacji inicjatorzy referendum złożyli przed sądem protest przeciw rozstrzygnięciu. Zarzucili burmistrzowi, że swoją kampanię prowadził na koszt gminy, a także nakłaniał pracowników podległych samorządowi, by nie szli do urn. A te działania, zdaniem wnioskujących, miały wpływ na wyniki.



