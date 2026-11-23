Nowa wystawa pt. „Mennica bydgoska” zostanie otwarta w czwartek (26 listopada) w Europejskim Centrum Pieniądza. To opowieść o Bydgoszczy, w której przez prawie sto lat wybijano królewskie monety.
Na ekspozycji będzie można zobaczyć prawie 800 zabytkowych monet i poznać tajniki pracy dawnych mincerzy.
Na wystawę trafią m.in. dwie monety wybite przez bydgoskich mincerzy - półtalarówki Zygmunta III Wazy. Jedna powstała w 1628 roku, druga w 1629 r.
- Bydgoska mennica została otwarta dokładnie 432 lata temu.
- Wernisaż nowej wystawy odbędzie się w czwartek (26 listopada) o godzinie 18.