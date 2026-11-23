Nowa wystawa pt. „Mennica bydgoska” zostanie otwarta w czwartek (26 listopada) w Europejskim Centrum Pieniądza. To opowieść o Bydgoszczy, w której przez prawie sto lat wybijano królewskie monety.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć prawie 800 zabytkowych monet i poznać tajniki pracy dawnych mincerzy.





- Mamy kolekcję, która jest tworzona od 146 lat, czyli od sześciu pokoleń - mówi kurator wystawy, dr Krzysztof Jarzęcki. - Mamy również rzecz bardzo wyjątkową - miejsce, w którym ta historia istniała, w którym było słychać brzęk wybijanych monet, w którym istniało miasto w mieście, bo tak wyglądała mennica bydgoska. Składała się z kilkunastu obiektów.



Na wystawę trafią m.in. dwie monety wybite przez bydgoskich mincerzy - półtalarówki Zygmunta III Wazy . Jedna powstała w 1628 roku, druga w 1629 r.





- To ważne, żebyśmy nie tylko gromadzili, pokazywali, ale również pamiętali o mennicy bydgoskiej i jej tradycjach - mówi dyrektorka Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Anna Kornelia Jędrzejewska.



