Trwa proces członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wytwarzaniem i obrotem narkotykami. Według aktu oskarżenia gang działał od grudnia 2024 do lutego 2025 roku na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Do rozbicia gangu doszło na początku lutego tego roku. Szefem szajki miał być 27-letni Dawid W. Podczas próby zatrzymania mężczyzna miał próbować rozjechać interweniujących funkcjonariuszy.





Oskarżeni mężczyźni odpowiadają za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także za wytwarzanie oraz obrót narkotykami. Dodatkowo Dawid W. usłyszał zarzut kierowania szajką oraz przemocy wobec funkcjonariusza, spowodowanie obrażeń ciała oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej.



Prokuratura oskarżyła sześć osób . Trzy z nich przyznały się do winy i ich sprawy wyłączono do odrębnego postępowania. Pozostali, w tym szef gangu, nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odpowiadają przed sądem w toczącym się właśnie procesie.



Dawid W. w złożonych wyjaśnieniach przyznał się jedynie do posiadania narkotyków.



- Co do kierowania samochodem BMW X1 - przyznaję się, że byłem kierowcą tego auta. Co do próby potrącenia Piotra - nie przyznaję się. Wypowiem się dopiero po przesłuchaniu tego funkcjonariusza. Co do narkotyków znalezionych w BMW X1, w Seacie, w Oplu i w Golfie - przyznaję się, że to były moje narkotyki - mówił Dawid W.





Przestępcy stworzyli profesjonalną linię produkcyjną i sieć mobilnych magazynów w samochodach , do których funkcjonariusze znaleźli klucze. Policjanci zabezpieczyli też podczas akcji ponad ćwierć tony nielegalnych substancji , w tym ogromne ilości kryształu 3-CMC.