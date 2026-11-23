Trwa proces członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wytwarzaniem i obrotem narkotykami. Według aktu oskarżenia gang działał od grudnia 2024 do lutego 2025 roku na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Do rozbicia gangu doszło na początku lutego tego roku. Szefem szajki miał być 27-letni Dawid W. Podczas próby zatrzymania mężczyzna miał próbować rozjechać interweniujących funkcjonariuszy.
Prokuratura oskarżyła sześć osób. Trzy z nich przyznały się do winy i ich sprawy wyłączono do odrębnego postępowania. Pozostali, w tym szef gangu, nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odpowiadają przed sądem w toczącym się właśnie procesie.
Dawid W. w złożonych wyjaśnieniach przyznał się jedynie do posiadania narkotyków.
- Co do kierowania samochodem BMW X1 - przyznaję się, że byłem kierowcą tego auta. Co do próby potrącenia Piotra - nie przyznaję się. Wypowiem się dopiero po przesłuchaniu tego funkcjonariusza. Co do narkotyków znalezionych w BMW X1, w Seacie, w Oplu i w Golfie - przyznaję się, że to były moje narkotyki - mówił Dawid W.
- Dawid W. prawie pół roku ukrywał się za granicą.
- Uciekł z kraju po policyjnej akcji, podczas której zatrzymano członków jego grupy.
- Został zatrzymany w Danii.