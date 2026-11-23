Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły w Raciążku (w powiecie aleksandrowskim) posłowie mówili o planach złożenia specustawy.

Członkowie zespołu mówili o konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie i wskazywali m.in. na kwestie bezpieczeństwa.



- To jest funkcja związana z energetyką. To jest także możliwość tak zwanego czarnego startu, czyli postawienia systemu energetycznego w razie blackoutu. Elektrownia wodna daje takie możliwości, dlatego ta inwestycja jest tak ważna. To jest oczywiście kwestia związana z rolnictwem, z przeciwdziałaniem stepowieniu Kujaw, z czym mamy ogromny problem - tak funkcje zapory widzi posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Anna Gembicka.



Inwestycji chce m.in. wójt gminy.



- Od wielu lat mówimy o tym, że zapora wodna jest potrzebna. Chcielibyśmy, żeby na spotkaniu zespołu padły jasne deklaracje: „tak zrobimy zaporę, zrobimy wszystko, żeby ona powstała”. Liczymy na działania ponadpartyjne. To nie jest kwestia polityki, tylko kwestia bezpieczeństwa - podkreślał wójt gminy Raciążek, Maciej Malinowski.



Budowę zapory na Wiśle zatrzymał spór.

