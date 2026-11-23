Dzieci, młodzież, całe rodziny i przedstawiciele instytucji spotkali się w grudziądzkim Centrum Kultury Teatr. Stworzyli ponad osiem tysięcy Kartek Wielkiej Mocy. Wypisali na nich życzenia bożonarodzeniowe i poślą do tych, którym mogą sprawić radość.
Kartki Wielkiej Mocy trafią do Polaków na Kresach Wschodnich i do pacjentów szpitali onkologicznych. Są na nich m.in. takie słowa: Życzę, by Boże Narodzenie
- To kartki mocy prawdziwej. To, co się dzieje już od miesiąca, to, jak pracujemy, przeszło moje najśmielsze oczekiwania - mówi Marianna Gitner-Sawistowska z Centrum Kultury Teatr. - Kartki dotrą do ludzi potrzebujących, do naszych rodaków na Kresach Wschodnich, którzy czekają na dary, ale czekają też na słowa od serca. Kartki trafiają do hospicjum na Kresach Wschodnich i do szpitali onkologicznych w Polsce - dodaje.
- Pierwsza partia, czyli ponad tysiąc kartek, jest już w drodze na dalekie Kresy Wschodnie.
- Część kartek zostanie dostarczonych do Watykanu. Zwarte w nich słowa wyrażają nadzieje, że na świecie zapanuje pokój.