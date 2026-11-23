Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego złoży w poniedziałek (23 listopada) dodatkową ekspertyzę, dotyczącą budynku przy ulicy Mickiewicza - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK. Tymczasem niebawem opustoszeje inny z trzech zagrożonych budynków.

To ciąg dalszy sprawy związanej z lokatorami trzech kamienic, którzy w październiku dostali informację, że mają opuścić budynki z uwagi na ich zły stan techniczny. Ostatecznie tak się nie stało, a zarządca obiektów złożył odwołania do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.



Z wiadomości, do jakich dotarło Polskie Radio PiK, wynika też, że w poniedziałek dojdzie do przeniesienia ostatniej osoby z jednego z zagrożonych budynków - przy ulicy Lorentowicza. To oznacza, że kamienica zostanie wyłączona z użytkowania. Ostateczne decyzje w sprawie budynków przy ulicach Mickiewicza i Kopernika zapadną do końca listopada.

