Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego złoży w poniedziałek (23 listopada) dodatkową ekspertyzę, dotyczącą budynku przy ulicy Mickiewicza - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK. Tymczasem niebawem opustoszeje inny z trzech zagrożonych budynków.
To ciąg dalszy sprawy związanej z lokatorami trzech kamienic, którzy w październiku dostali informację, że mają opuścić budynki z uwagi na ich zły stan techniczny. Ostatecznie tak się nie stało, a zarządca obiektów złożył odwołania do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.
Z wiadomości, do jakich dotarło Polskie Radio PiK, wynika też, że w poniedziałek dojdzie do przeniesienia ostatniej osoby z jednego z zagrożonych budynków - przy ulicy Lorentowicza. To oznacza, że kamienica zostanie wyłączona z użytkowania. Ostateczne decyzje w sprawie budynków przy ulicach Mickiewicza i Kopernika zapadną do końca listopada.
- Początkowo mieszkańcy kamienic przy ulicach Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza dostali informację, z której wynikało, że do 30 października muszą opuścić mieszkania ze względu na zły stan techniczny budynków.
- Odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tej sprawie złożył zarządca obiektów. Jest nim Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.