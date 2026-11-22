Grudziądzanie przełamali serię trzech spotkań bez zwycięstwa w Betclic 2. Lidze. W pierwszym meczu rozgrywanym w roli gospodarza w Iławie pokonali Górnika Łęczna 4:2, choć do przerwy przegrywali 1:2. Dwa gole strzelił Wojciech Szafranek.

Początek należał do Olimpii. W 10. minucie błąd bramkarza wykorzystał Szafranek, skutecznie dobijając odbitą piłkę. Reakcja wicelidera była jednak szybka. Cztery minuty później wyrównał Samuel Quainoo, a w 28. minucie po indywidualnej akcji Bartłomieja Korbeckiego Górnik objął prowadzenie.



Po przerwie obraz spotkania się zmienił. Biało-zieloni grali odważniej i w 65. minucie doprowadzili do remisu za sprawą Bartosza Zbiciaka. Dwanaście minut później po raz drugi trafił Szafranek, dając gospodarzom prowadzenie. Łęcznianie ruszyli jeszcze do ataku, ale ostatnie słowo należało do Olimpii. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Dawid Bałdyga.



Olimpia Grudziądz – Górnik Łęczna 4:2 (1:2)

Bramki dla Olimpii: Szafranek (10, 77), Zbiciak (65), Bałdyga (90+3)