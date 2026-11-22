Dwa zwycięstwa odniosły w niedzielę drużyny z regionu w Betclic 2. Lidze. Zawisza Bydgoszcz pokonał Podhale Nowy Targ 3:2 i przedłużył serię wygranych do czterech, a Olimpia Grudziądz po trzech meczach bez pełnej puli zwyciężyła Górnika Łęczna 4:2.

Początek należał do Olimpii. W 10. minucie błąd bramkarza wykorzystał Szafranek, skutecznie dobijając odbitą piłkę. Reakcja wicelidera była jednak szybka. Cztery minuty później wyrównał Samuel Quainoo, a w 28. minucie po indywidualnej akcji Bartłomieja Korbeckiego Górnik objął prowadzenie.



Po przerwie obraz spotkania się zmienił. Biało-zieloni grali odważniej i w 65. minucie doprowadzili do remisu za sprawą Bartosza Zbiciaka. Dwanaście minut później po raz drugi trafił Szafranek, dając gospodarzom prowadzenie. Łęcznianie ruszyli jeszcze do ataku, ale ostatnie słowo należało do Olimpii. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Dawid Bałdyga.



Olimpia Grudziądz – Górnik Łęczna 4:2 (1:2)

Bramki dla Olimpii: Szafranek (10, 77), Zbiciak (65), Bałdyga (90+3)



Bydgoszczanie objęli prowadzenie w 13. minucie. Mateusz Stępień dograł do Michała Cywińskiego, a ten precyzyjnym strzałem pokonał Doriana Frątczaka. Do przerwy gospodarze kontrolowali przebieg spotkania i nie pozwalali Podhalu stworzyć większego zagrożenia.

Po zmianie stron doszło jednak do wyrównania. Błąd defensywy wykorzystał Tobiasz Kubik, ale odpowiedź Zawiszy była szybka. Pięć minut później trafił Stępień, a w 70. minucie przewagę powiększył Filip Kozłowski.

Goście wrócili jeszcze do gry po efektownym uderzeniu Damiana Kołtańskiego, lecz więcej bramek już nie padło. Zespół Adriana Stawskiego wygrał czwarty ligowy mecz z rzędu i umocnił się w ścisłej czołówce tabeli.

Zawisza Bydgoszcz – Podhale Nowy Targ 3:2 (1:0)

Bramki: Cywiński (13.), Stępień (60.), Kozłowski (70.)