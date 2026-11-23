Rozmowy z twórcami, spektakle, koncerty i warsztaty złożą się na ponad 40 wydarzeń 32. Toruńskiego Festiwalu Książki — Kujawy i Pomorze, który rozpocznie się w poniedziałek (23 listopada).

Zaplanowano m.in. spotkanie z Rene Maisner, córką Ryszarda Kapuścińskiego, która od lat zajmuje się spuścizną ojca - odbędzie się 27 listopada o 18.30 w Dworze Artusa.



Kto przyjedzie do Torunia?

Gośćmi festiwalu będą też pisarze, m.in.: Szczepan Twardoch, Jakub Małecki, Eliza Kącka, Jakub Żulczyk, Wojciech Tochman i Marek Krajewski. Obecni będą autorzy książek dla dzieci Grzegorz Kasdepke, Łukasz Wierzbicki i Tomasz Samojlik. Zaplanowano spotkania z dziennikarzem radiowym i prasowym Michałem Nogasiem, a także z autorką książek poświęconych polskim artystom Sylwią Zientek, pisarzem i fotografem Mikołajem Grynbergiem, podróżnikiem i autorem przewodników kulinarnych Bartkiem Kieżunem.



Organizatorzy przewidzieli również spotkanie z aktorem filmowym i teatralnym, lektorem audiobooków Filipem Kosiorem, a także z ilustratorką książek Barbarą Chmielewską, połączone z wernisażem wystawy jej najnowszych prac. Odbędą się też warsztaty dla młodych czytelników, łączące utrwalanie treści lektur z rozwijaniem kompetencji szkolnych oraz warsztaty fotograficzne z Filipem Springerem,



Niemiecki teatr i konkurs dla poetów

Na scenie Teatru Baj Pomorski wystawiony zostanie spektakl „Nebenan” w wykonaniu Deutsche Theater. Autorem sztuki jest austriacko-niemiecki dramaturg, prozaik i eseista Daniel Kehlmann.



W ramach festiwalu zaplanowano finał 39. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta. W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba 661 zestawów wierszy. Uroczystość uświetni koncert pisarki Doroty Masłowskiej i multiinstrumentalisty Wacława Zimpla, zatytułowany „My i ja”, towarzyszący płycie „Threny”



Imprezy festiwalu, który potrwa do 29 listopada, będą odbywać się CK Dwór Artusa, Książnicy Kopernikańskiej, AKCKiS Od Nowa, CKK Jordanki, CSW Znaki Czasu, Teatrze Baj Pomorski, Klubie NRD i Bibliotece Społecznej. Głównym organizatorem festiwalu jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.