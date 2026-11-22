Bydgoszczanie w niedzielę staną przed kolejnym ważnym sprawdzianem w Betclic 2. Lidze. Czwarty w tabeli Zawisza podejmie piąte Podhale Nowy Targ. Oba zespoły mają po 25 punktów, przy czym niebiesko-czarni rozegrali o jedno spotkanie mniej. Początek o godz. 19:30. Relacja w audycji „Muzyka i Sport” od godz. 19:00 w Polskim Radiu PiK.

Zawisza przystąpi do hitu 17. kolejki po trzech kolejnych zwycięstwach. Najpierw pokonał Świt Szczecin 4:2, następnie Śląsk II Wrocław 2:0, a przed tygodniem wygrał w Chojnicach 2:0. W dwóch ostatnich spotkaniach zespół Adriana Stawskiego nie stracił gola.



Podhale również jest w dobrej dyspozycji. Nowotarżanie nie przegrali ligowego meczu od 19 września, a ostatnio pokonali Avię Świdnik 1:0. Trzy porażki w 16 spotkaniach pokazują, że jest to jeden z trudniejszych do pokonania zespołów w stawce.



Zawisza Bydgoszcz – Podhale Nowy Targ

Niedziela, 22 listopada, godz. 19:30

„Muzyka i Sport” w Polskim Radiu PiK od godz. 19:00