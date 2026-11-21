Koniec zmagań w tym roku w kujawsko-pomorskiej IV Lidze. Za nami 17. kolejka. W ostatnim meczu tylko punkt wywalczyła prowadząca w tabeli Unia Solec Kujawski, bezbramkowo remisując z Unią Wąbrzeźno. Szansy na zbliżenie się do lidera nie wykorzystała Tłuchowia Tłuchowo. W hicie spadkowicz walczył z Wisłą Dobrzyń nad Wisłą, spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3.

Wyniki:



Mustang Ostaszewo – Łokietek Brześć Kujawski 4:1

Cuiavia Inowrocław – Skrwa Skrwilno 1:1

Orlęta Aleksandrów Kujawski – Rawys Raciąż 3:4

Kujawiak Kowal – Lech Rypin 0:0

Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Tłuchowia Tłuchowo 3:3

Unia Wąbrzeźno – Unia Solec Kujawski 0:0

Sparta Brodnica – Start Pruszcz 2:0

Victoria Czernikowo – Pomorzanin Toruń 2:4

Noteć Gębice – Pogoń Mogilno 1:3



Tabela po rundzie jesiennej:



1. Unia Solec Kujawski – 43 punkty

2. Tłuchowia Tłuchowo – 39 punktów

3. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 36 punktów

4. Pogoń Mogilno – 36 punktów

5. Unia Wąbrzeźno – 32 punkty

6. Pomorzanin Toruń – 29 punktów

7. Sparta Brodnica – 25 punktów

8. Start Pruszcz – 25 punktów

9. Mustang Ostaszewo – 24 punkty

10. Kujawiak Kowal – 23 punkty

11. Lech Rypin – 23 punkty

12. Rawys Raciąż – 22 punkty

13. Skrwa Skrwilno – 17 punktów

14. Łokietek Brześć Kujawski – 14 punktów

15. Victoria Czernikowo – 11 punktów

16. Cuiavia Inowrocław – 11 punktów

17. Noteć Gębice – 11 punktów

18. Orlęta Aleksandrów Kujawski – 6 punktów