Koniec zmagań w tym roku w kujawsko-pomorskiej IV Lidze. Za nami 17. kolejka. W ostatnim meczu tylko punkt wywalczyła prowadząca w tabeli Unia Solec Kujawski, bezbramkowo remisując z Unią Wąbrzeźno. Szansy na zbliżenie się do lidera nie wykorzystała Tłuchowia Tłuchowo. W hicie spadkowicz walczył z Wisłą Dobrzyń nad Wisłą, spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3.
Wyniki:
Mustang Ostaszewo – Łokietek Brześć Kujawski 4:1
Cuiavia Inowrocław – Skrwa Skrwilno 1:1
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Rawys Raciąż 3:4
Kujawiak Kowal – Lech Rypin 0:0
Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Tłuchowia Tłuchowo 3:3
Unia Wąbrzeźno – Unia Solec Kujawski 0:0
Sparta Brodnica – Start Pruszcz 2:0
Victoria Czernikowo – Pomorzanin Toruń 2:4
Noteć Gębice – Pogoń Mogilno 1:3
Tabela po rundzie jesiennej:
1. Unia Solec Kujawski – 43 punkty
2. Tłuchowia Tłuchowo – 39 punktów
3. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 36 punktów
4. Pogoń Mogilno – 36 punktów
5. Unia Wąbrzeźno – 32 punkty
6. Pomorzanin Toruń – 29 punktów
7. Sparta Brodnica – 25 punktów
8. Start Pruszcz – 25 punktów
9. Mustang Ostaszewo – 24 punkty
10. Kujawiak Kowal – 23 punkty
11. Lech Rypin – 23 punkty
12. Rawys Raciąż – 22 punkty
13. Skrwa Skrwilno – 17 punktów
14. Łokietek Brześć Kujawski – 14 punktów
15. Victoria Czernikowo – 11 punktów
16. Cuiavia Inowrocław – 11 punktów
17. Noteć Gębice – 11 punktów
18. Orlęta Aleksandrów Kujawski – 6 punktów