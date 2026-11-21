Piłkarskie zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego rozegrały mecze 18. kolejki Betclic III Ligi grupy 2. Najwięcej powodów do radości miała Elana Toruń, pokonując na wyjeździe Lipno Stęszew 2:0. Wda Świecie oraz Chemik Bydgoszcz podzielili się punktami z drużynami ze Stargardu.

Elana, po ostatnich nienajlepszych występach, zmierzyła się z Lipnem, czyli jedną z najsłabszych ekip w lidze. Torunianie wykorzystali okazję na zwycięstwo. Spotkanie bardzo szybko ustawili pod siebie, wychodząc na prowadzenie już w 2. minucie po golu Miłosza Raniszewskiego. Kilka minut po przerwie szczęście uśmiechnęło się do przyjezdnych. Otrzymali oni rzut karny, który wykorzystał Kamil Woroniecki, ustalając wynik.



Lipno Stęszew – Elana Toruń 0:2 (0:1)

Bramki: Raniszewski (2), Woroniecki (53 – rzut karny)



Szukający cennych punktów Chemik pojechał do Stargardu na pojedynek z plasującą się w czołówce Kluczevią. Teoretycznie punkt z takiego wyjazdu Bydgoszczanie wzięliby w ciemno, ale patrząc na przebieg starcia beniaminek może mówić o niedosycie. Po bezbramkowej pierwszej połowie to goście przejęli inicjatywę. W 50. minucie prowadzenie dał im Wiktor Bednarek. W 64. minucie przewagę mógł powiększyć Damian Zagórski, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Zemściło się to w 76. minucie.



Kluczevia Stargard – Chemik Bydgoszcz 1:1 (0:0)

Bramka dla Chemika: Bednarek (50)



Wda jako jedyna zagrała u siebie, podejmując inną ekipę ze Stargardu – Błękitnych. Obie drużyny w ostatnich meczach dzieliły się punktami z rywalami. Tym razem nie doszło do zmian. Kibice nie ujrzeli goli, dlatego Świecianie zanotowali czwarty, a goście trzeci remis z rzędu.



Wda Świecie – Błękitni Stargard 0:0