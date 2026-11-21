Od 19 do 28 listopada na poligonie w Toruniu odbywa się zgrupowanie Wojsk Rakietowych i Artylerii pod kryptonimem MARS-26. Z tego powodu może występować hałas.

W programie zaplanowano bowiem strzelania z użyciem amunicji bojowej. Szkolenie może odbywać się do późnych godzin wieczornych - czytamy na stronie internetowej Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema.



Zakaz wstępu na teren poligonu



Ze względów bezpieczeństwa na terenie ośrodka obowiązuje zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych. Oznacza to również zakaz zbierania runa leśnego, łowienia ryb, uprawiania sportu, spacerowania oraz poruszania się pojazdami silnikowymi.



Za złamanie zakazu grozi grzywna



Osoby, które naruszą zakaz wstępu na teren ośrodka, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z art. 79 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za takie naruszenie grozi kara grzywny.