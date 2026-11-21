Kobieca reprezentacja Polski w tenisie z udanym występem we włocławskiej Hali Mistrzów. Polki, które rywalizowały w preeliminacjach do Billie Jean King Cup, wygrały ze Szwecją 3:2. Dzięki temu awansowały do głównych kwalifikacji.

Gdy pojawiła się informacja, że kobieca kadra zawita do Włocławka, kibice ostrzyli sobie apetyty na możliwość obejrzenia polskich gwiazd. Szybko jednak okazało się, że czołowe zawodniczki – Iga Świątek, Magda Linette oraz Magdalena Fręch nie wezmą udziału w spotkaniu. Pierwotnie miała zagrać Maja Chwalińska, ale zmieniła zdanie, podobnie uczyniła Katarzyna Kawa.



Tym samym dość nieoczekiwanie liderką zespołu Dawida Celta została szósta Polka w rankingu WTA – Martyna Kubka.



Pierwszego dnia 25-latka wykonała swoje zadanie, pokonując rywalkę. Wcześniej przegrała jednak Gina Feistel, dlatego po pierwszym dniu w pojedynku rozgrywanym do trzech zwycięstw był remis 1:1.



Losy meczu rozstrzygnęły się w sobotę. Zaczęło się dobrze, gdyż Martyna Kubka i Weronika Falkowska wygrały w deblu. Kropkę nad „i” mogła postawić Kubka. Uległa jednak w swoim singlowym starciu. W decydującej rywalizacji Polskę reprezentowała Linda Klimovicova. Po zaciętym spotkaniu pokonała przeciwniczkę, dając zespołowi triumf.



Polska – Szwecja 3:2



Wyniki meczów:

Gina Feistel – Kajsa Rinaldo Persson 0:2 (4:6, 2:6)

Martyna Kubka – Caijsa Wilda Hennemann 2:0 (7:5, 6:1)

Martyna Kubka/Weronika Falkowska – Caijsa Wilda Hennemann/Lisa Zaar 2:1 (5:7, 6:1, 6:1)

Martyna Kubka – Kajsa Rinaldo Persson 1:2 (6:3, 1:6, 6:7)

Linda Klimovicova – Caijsa Wilda Hennemann 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)