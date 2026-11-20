Bydgoszczanie przegrali z BBTS-em Bielsko-Biała 1:3 w 11. kolejce TAURON 1. Ligi. O wyniku w dużej mierze zdecydowała przewaga gości na siatce oraz problemy BKS-u na zagrywce.

BBTS zdobył blokiem 17 punktów przy 11 BKS-u. Jeszcze większą różnicę było widać w polu serwisowym. Gospodarze posłali dwa asy, ale jednocześnie popełnili aż 18 błędów zagrywki. Bielszczanie pomylili się w tym elemencie dziesięć razy i dołożyli cztery bezpośrednie punkty.



Mimo tych problemów BKS długo pozostawał w meczu. Po przegranej pierwszej partii odpowiedział zwycięstwem 25:22, a trzeci set rozstrzygnął się dopiero w końcówce. Dopiero ostatnia odsłona miała wyraźniejszy przebieg – BBTS szybko zbudował przewagę i zakończył spotkanie wynikiem 25:17.



Najskuteczniejszym zawodnikiem bydgoskiej drużyny był Adam Hassine, który zdobył 19 punktów. Patryk Mendel dołożył 11, a Wiktor Rajsner 10.



BKS Bydgoszcz – BBTS Bielsko-Biała 1:3 (21:25, 25:22, 23:25, 17:25)