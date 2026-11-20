Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Pędzewie na drodze krajowej nr 80, na trasie Bydgoszcz–Toruń. Ranni zostali dwaj kierowcy, którzy byli jedynymi uczestnikami zdarzenia.

Do wypadku doszło około godz. 19:10. Jeden z pojazdów dachował. W akcji ratunkowej brała udział straż pożarna, policja i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który ostatecznie zabrał jednego z poszkodowanych do szpitala.



Przed godz. 21 policja wprowadziła objazd przez Złąwieś Wielką, Łążyn i Pędzewo. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać nawet do godz. 23.