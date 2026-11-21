Trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa w Bydgoszczy. W piątek odznaczono honorowymi odznakami najbardziej zasłużonych dawców tego najcenniejszego leku. Jednym z nich jest 32-letni Szymon Kozak.

- Krew oddaję od 15 lat, oddałem już 29 litrów - informuje. Wspomina również, że do krwiodawstwa zachęcił go jego ojciec.



Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża podkreśla znaczenie oddawanej krwi. - Czyjaś krew, która nie ma imienia, pozwala innym ludziom dalej pisać historię swojego życia. Chcemy się nisko pokłonić wszystkim, którzy tym bezcennym darem - mówi.