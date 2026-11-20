Wśród nich jest początek budowy tunelu pod torami kolejowymi przy ulicy Wienieckiej, który zastąpi obecny przejazd. Na ten cel przeznaczono ponad 20 mln zł.

- To jeden z dwóch najbardziej strategicznych projektów na kolejne lata - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Kwestią najbliższych tygodni jest ogłoszeniu dwóch przetargów. Pierwszy na budowę tunelu w ciągu ul. Wienieckiej, drugi na zespół tuneli pieszo-rowerowych i drogowych przy ul. Kaliskiej. Do 2030 roku tylko i wyłącznie na te dwa zadania wydamy blisko 1/4 miliarda złotych. Ponad 70 mln udało się nam pozyskać bezzwrotnego dofinansowania.



Zakończenie tych inwestycji planowane jest na lata 2029-2030. W przyszłorocznym budżecie ponad 23 miliony złotych pochłoną prace przy trwającym remoncie mostu stalowego. Włodarze planują też rozwój budownictwa mieszkaniowego - przy ulicach Tumskiej i 3 Maja, jak i w ramach społecznego budownictwa czynszowego. Na oba te zadania zapisano łącznie blisko 45 milionów złotych.



13 milionów zapisano na przebudowę budynku bursy szkolnej przy ulicy Mechaników, w planach jest też budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej za ponad 11 milionów złotych. Ostateczny kształt budżetu zostanie uchwalony przez radnych w grudniu.