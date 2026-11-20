Najbliższe miesiące przyniosą powroty trzech serii, które od lat mają wierne grono fanów. Każda z nich obiera jednak nowy kierunek – zmienia bohatera, świat albo całą formułę rozgrywki. Sprawdź, o czym będą opowiadać GTA VI, God of War Laufey oraz Fable!

GTA VI – powrót do Vice City

Pod hasłem gta 6 premiera gracze szukają recenzji, pierwszych opinii o rozgrywce i informacji o dostępnych edycjach gry. Grand Theft Auto VI ukazało się 19 listopada 2026 roku na PlayStation 5 i Xbox Series X|S, po dwóch przesunięciach terminu. Wersja na PC nie została jeszcze zapowiedziana.

GTA VI przenosi akcję do fikcyjnego stanu Leonida, inspirowanego Florydą, z miastem Vice City jako centrum wydarzeń. W centrum historii stoi duet – Lucia i Jason, para, która wikła się w przestępczy świat. To także pierwsza od GTA V, czyli od ponad dekady, nowa odsłona cyklu.

God of War Laufey – historia z perspektywy Faye

Santa Monica Studio robi coś, czego seria dotąd nie próbowała: odsuwa Kratosa na dalszy plan. Bohaterką jest Faye, czyli Laufey – wojowniczka z rasy olbrzymów, żona Kratosa i matka Atreusa. Jej śmierć otwierała God of War z 2018 roku, a nowa gra pokazuje, co działo się z nią później. Faye trafia do Everywhen, zaświatów bogów, gdzie mierzy się z bóstwami wojny z innych mitologii – m.in. egipską Sekhmet.

Walka łączy rozwiązania z nordyckich odsłon z dynamiką starszych części serii. Premiera przewidziana jest wyłącznie na PS5 – 20 maja 2027 roku, po przesunięciu z lutego. O kolejnej grze z serii God of War przeczytasz na stronie https://www.empik.com/gry-i-programy/god-of-war/laufey.

Fable – nowy początek Albionu

Trzecim powrotem jest Fable, seria RPG znana z humoru i moralnych wyborów. Nowa gra nie jest kontynuacją wcześniejszych części, lecz ich ponownym otwarciem. Studio Playground Games, kojarzone dotąd z wyścigami Forza Horizon, tworzy otwarty świat Albionu zamieszkany przez około tysiąc postaci niezależnych, z których każda ma własny rytm dnia i opinię o bohaterze. Premiera zaplanowana jest na 23 lutego 2027 roku – po raz pierwszy także na PlayStation 5.

Z artykułu dowiesz się więcej na temat tego, jak wygląda rozgrywka w Fable: https://www.empik.com/gry-i-programy/fable.

Co łączy te trzy premiery?

Każda z gier odchodzi od dobrze znanego schematu:

GTA VI stawia na skomplikowaną relację dwojga bohaterów i nowe realia współczesnej Florydy,

God of War Laufey oddaje głos postaci, którą dotąd znaliśmy głównie ze wspomnień,

Fable startuje od nowa i trafia do szerszego grona graczy dzięki obecności na wielu platformach.

Dla fanów to okazja, by wrócić do ulubionych światów. Dla nowych graczy natomiast – dobry moment na wejście do serii bez znajomości wcześniejszych części. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie PEGI, dostępne edycje oraz wymagane miejsce na dysku.

Artykuł sponsorowany