Tworzą go: Grażyna Szabelska, Michał Krzemkowski i Sebastian Grysiak. Dwie trzecie reaktywowanego klubu PiS dotychczas funkcjonowało w ramach Bydgoskiej Prawicy.

- Będziemy działać na rzecz miasta i mieszkańców, tak jak do tej pory - mówi przewodnicząca klubu Prawo i Sprawiedliwość. Radna Grażyna Szabelska przyznaje, że powstanie nowego klubu to skutek wyodrębnienia się Stowarzyszenia Rozwój Plus.



- Rozbijanie Prawicy nie jest dobre. Zwłaszcza, gdy przed nami ważne wybory - najpierw parlamentarne, a potem samorządowe - mówi. - Mam nadzieję, że się zjednoczymy, bo to jest niezwykle ważne.



Sebastian Grysiak miesiąc temu zastąpił zmarłą Katarzynę Zaczek. Radny niezależny dołączył do klubu PiS.



- Wybrałem drogę praktyczną - mówi nowy radny. - Aby z jednej strony mieszkańcy mieli swoich reprezentantów PiS, a z drugiej kolejne narzędzie, które można wykorzystać do rozmów. To także dodatkowa możliwość zabierania głosów podczas sesji Rady Miasta. Jako radny niezrzeszony nie zamykam się na inne środowiska.



Michał Krzemkowski niedawno dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Szybko jednak je opuścił, a teraz wrócił do macierzy.



- Uznałem, że nie taką drogą chciałem iść. Miało to być ugrupowanie, które będzie szukać nowego wyborcy spoza elektoratu PiS. Niestety stało się tak, że doszło do podziału - tłumaczy. - W ramach strategii wyborczej nie było to korzystne rozwiązanie dla głównej partii opozycyjnej.



Michał Krzemkowski dodaje, że klub PiS nadal będzie współpracować z klubem Bydgoskiej Prawicy, który jest im bliski ideowo. Nowy klub zapowiedział, że będzie uczestniczył we wtorkowej komisji, gdzie ma zamiar zaproponować swoje poprawki do budżetu miasta.