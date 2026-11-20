Według Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, koło miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim mogło dojść do upadku niezidentyfikowanego obiektu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb.



Ok. godz. 7.30 alert został odwołany.



Ewakuacja wieży kontroli lotów



„W związku z dzisiejszym zagrożeniem atakiem z powietrza dla przestrzeni powietrznej RP, władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej po raz pierwszy pojęły decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 9 osób w tym 6 osób personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia” – poinformował w piątek na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.



Przed godz. 9 szef MON poinformował o trwającej w resorcie odprawie ws. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. „Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu” - napisał.







Monitoring cyberprzestrzeni





Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że pierwsze informacje o niezidentyfikowanych obiektach, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną dostał po godzinie 6.40. Dodał, że podniesiony został poziom alertu, który monitoruje cyberprzestrzeń państwa.- Po godzinie 6.40 dostawaliśmy pierwsze informacje o tym, że wleciały i spadły niezidentyfikowane obiekty, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dostajemy też informacje o tym, że to jest związane z atakiem nocnym na Ukrainę — poinformował Gawkowski w radiu RMF24.