Do szpitala trafiła piesza, która została potrącona w centrum Solca Kujawskiego, na ulicy Dworcowej.
Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 18. Poszkodowana została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Do akcji ratunkowej zadysponowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim. Strażacy zostali skierowani do pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po przybyciu na miejsce zastali ratowników medycznych, którzy prowadzili już czynności wobec poszkodowanej. Obecna była również policja. W działaniach uczestniczył także zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
Informację o zdarzeniu przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim na swoim profilu na Facebooku.