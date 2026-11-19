Jak odnaleźć się w rzeczywistości, w której bezpieczeństwo nabiera zupełnie nowego znaczenia? Między innymi o tym włocławscy seniorzy rozmawiali z wojewodą kujawsko-pomorskim Michałem Sztyblem.

- Seniorzy nie orientują się, co w sytuacji, gdyby na przykład był alarm - jak on ma wyglądać? Niby usłyszymy, ale seniorzy zapominają, pamięć szwankuje i nie wiemy, co dany alarm oznacza - powiedziała Zofia Krukowska z Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku. - Następnie nie wiemy, gdzie w razie alarmu się schować, co zrobić, czy mamy przygotować jakiś plecak, co ma zawierać - dodała.



- Aktualizowaliśmy wiedzę, omawialiśmy kwestię poradnika bezpieczeństwa oraz to, czy i jakie występują u nas zagrożenia - poinformował Michał Sztybel.



„Bezpieczne Kujawsko-Pomorskie”



Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bezpieczne Kujawsko-Pomorskie. Wspólnie tworzymy system ochrony ludności”. To inicjatywa, której celem jest przygotowanie społeczności lokalnych do reagowania w sytuacjach kryzysowych.



Poza spotkaniami dla mieszkańców regionu są też pieniądze dla samorządów na zakup m.in. agregatów prądotwórczych, zbiorników na wodę czy wyposażenia magazynów kryzysowych. W tym roku na realizację programu zostanie przeznaczone ponad 255 milionów złotych.