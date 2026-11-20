Jest już pierwszy projekt w ramach „Ścieżki Dźwięków”, serii realizowanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. To książka i dwie płyty „Kujawy. Aleksandrowskie”.

Łączą one archiwalne nagrania muzykantów i śpiewaków z lat 50. i 60. ze współczesnymi wykonaniami Środy Kujawskiej i Bodej Kapeli. Na płycie usłyszymy przyśpiewki, a w książce znajdziemy bogate materiały o dawnych twórcach oraz fotografie z rodzinnych albumów, zebranych podczas badań terenowych.



- Zaczęłyśmy jeździć po Kujawach i przepytywać ludzi, czy pamiętają dawnych wykonawców, śpiewaków, śpiewaczki, muzykantów i okazało się, że jest wciąż pamięć o tych osobach - wyjaśnia Katarzyna Rosik, autorka koncepcji.



Wydawnictwu „Kujawy. Aleksandrowskie” patronuje Polskie Radio PiK. Na dłuższe spotkanie z autorkami projektu zapraszamy do programu „Raz na Ludowo” w najbliższą sobotę po godzinie 6.