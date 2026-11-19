Do zdarzenia doszło przed godziną 14:00 na skrzyżowaniu ulic Ogniowej i Łęgskiej we Włocławku. Autobusem podróżowało około 30 osób. Kierowca pojazdu komunikacji miejskiej otrzymał pomoc medyczną.

Jak informuje bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, wszyscy pasażerowie opuścili pojazd jeszcze przed przybyciem strażaków. W pojeździe transportu medycznego znajdował się wyłącznie kierowca. Strażacy udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego, który prowadzi dalsze czynności medyczne.



W rejonie skrzyżowania występują utrudnienia w ruchu. Przejazd odbywa się jednym pasem. Przyczyny i dokładne okoliczności zderzenia ustala policja pracująca na miejscu.