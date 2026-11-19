Od 21 do 23 listopada w Muzeum Toruńskiego Piernika odbędzie się festiwal z piernikiem w roli głównej. My świętowaliśmy tam w czwartek.
Wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK z Iwoną Muszytowską-Rzeszotek na pokładzie zaparkował przed muzeum. Przy okazji nadawania kolejnego wydania audycji „W dobrą stronę” poznaliśmy historię tego miejsca.
Już w 1885 roku działała tutaj największa w Toruniu fabryka pierników. - Należała do potentata w branży piernikarskiej, czyli rodziny Weese - mówi Małgorzata Mikulska-Wernerowicz. - Gustav Weese stworzył firmę, która wysyłała piernikarskie wypieki na cały świat. Rozbudował stosunkowo nieduży warsztat piernikarski do rozmiarów nowoczesnej, prężnie działającej fabryki, która właśnie w 1885 roku otrzymała kształt, który dzisiaj możemy oglądać - dodaje.
2025 rok był dla Muzeum Toruńskiego Piernika niezwykle istotny. Po długich staraniach kultura toruńskiego piernika została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
- Udało się wpisać kulturę toruńskiego piernika, a nie same pierniki. Chodzi o to, co się dzieje wokół nich, ponieważ nawet my w muzeum pokazujemy, że piernik to coś więcej - tłumaczy Krzysztof Lewandowski.
Rozmawialiśmy również z jednym z dwóch obecnych w naszym kraju snycerzy, Beatą Pranke-Zdziebło. - Można właściwie powiedzieć, że jestem jedyną twórczynią form piernikarskich jako kobieta w Toruniu - przyznaje.
- Formy do piernika figuralnego potrzebne były do tworzenia piernika ozdobnego, który był też traktowany jako prezent. U nas bardzo często można usłyszeć, że to jest gościniec, czyli gość, który przyjeżdżał do Torunia, był ważną postacią i akurat w danym momencie dostawał od władz miasta właśnie takiego piernika - dodaje.
Okazuje się, że nie trzeba czekać do imienin Andrzeja, by przepowiedzieć sobie przyszłość. Przewodnik po Toruniu Piotr Pietrucki opowiedział o wróżeniu i katarzynkowych zwyczajach.
- Kawalerowie zaczynali swoje wróżby z 24 na 25 grudnia - wyjaśnia. - Było ich mnóstwo, np. kiedy kawalerowie chcieli poznać imię swojej przyszłej wybranki, w związku z tym cieli karteczki wkładali pod poduszkę i rano, kiedy się obudzili wyciągali pierwszą z brzegu karteczkę i okazywało się, że miała to być przyszła żona - dodaje.