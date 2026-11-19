Od 21 do 23 listopada w Muzeum Toruńskiego Piernika odbędzie się festiwal z piernikiem w roli głównej. My świętowaliśmy tam w czwartek.

Wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK z Iwoną Muszytowską-Rzeszotek na pokładzie zaparkował przed muzeum. Przy okazji nadawania kolejnego wydania audycji „W dobrą stronę” poznaliśmy historię tego miejsca.





kultura toruńskiego piernika została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.



Już w 1885 roku działała tutaj największa w Toruniu fabryka pierników. - Należała do potentata w branży piernikarskiej, czyli rodziny Weese - mówi Małgorzata Mikulska-Wernerowicz. - Gustav Weese stworzył firmę, która wysyłała piernikarskie wypieki na cały świat. Rozbudował stosunkowo nieduży warsztat piernikarski do rozmiarów nowoczesnej, prężnie działającej fabryki, która właśnie w 1885 roku otrzymała kształt, który dzisiaj możemy oglądać - dodaje.2025 rok był dla Muzeum Toruńskiego Piernika niezwykle istotny. Po długich staraniach- Udało się wpisać kulturę toruńskiego piernika, a nie same pierniki. Chodzi o to, co się dzieje wokół nich, ponieważ nawet my w muzeum pokazujemy, że piernik to coś więcej - tłumaczy Krzysztof Lewandowski.Rozmawialiśmy również z jednym z dwóch obecnych w naszym kraju snycerzy, Beatą Pranke-Zdziebło. - Można właściwie powiedzieć, że jestem jedyną twórczynią form piernikarskich jako kobieta w Toruniu - przyznaje.- Formy do piernika figuralnego potrzebne były do tworzenia piernika ozdobnego, który był też traktowany jako prezent. U nas bardzo często można usłyszeć, że to jest gościniec, czyli gość, który przyjeżdżał do Torunia, był ważną postacią i akurat w danym momencie dostawał od władz miasta właśnie takiego piernika - dodaje.Okazuje się, że nie trzeba czekać do imienin Andrzeja, by przepowiedzieć sobie przyszłość. Przewodnik po Toruniu Piotr Pietrucki opowiedział o wróżeniu i katarzynkowych zwyczajach.- Kawalerowie zaczynali swoje wróżby z 24 na 25 grudnia - wyjaśnia. - Było ich mnóstwo, np. kiedy kawalerowie chcieli poznać imię swojej przyszłej wybranki, w związku z tym cieli karteczki wkładali pod poduszkę i rano, kiedy się obudzili wyciągali pierwszą z brzegu karteczkę i okazywało się, że miała to być przyszła żona - dodaje.