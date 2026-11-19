Pożar wybuchł wieczorem. Dzielnicowi z Golubia-Dobrzynia uratowali 53-latka z płonącego pustostanu.

Zgłoszenie o pożarze opuszczonego budynku w Golubiu-Dobrzyniu wpłynęło do dyżurnego, na miejsce pojechali dwaj policjanci. Młodszy aspirant Ariel Wesołowski i młodszy aspirant Łukasz Malinowski zobaczyli wydobywający się z pustostanu ogień i gęsty dym. Mimo to weszli do środka, żeby sprawdzić, czy są tam ludzie. W jednym z pomieszczeń zauważyli siedzącego na podłodze mężczyznę. Natychmiast wyprowadzili go na zewnątrz i wezwali karetkę.



53-latek miał poparzoną dłoń, problemy z oddychaniem i nadpalone ubranie. Przyznał, że zapalił świeczki i zasnął. Przebywał w pustostanie, bo jest w kryzysie bezdomności.