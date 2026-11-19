Podstawówki w Pęperzynie i Jastrzębcu mają zostać zlikwidowane, a w szkole w Zakrzewku będą się uczyć tylko najmłodsze dzieci. Plany samorządowców z Więcborka oburzyły rodziców, nauczycieli, zaniepokojeni są pracownicy szkół.

- To dla nas wielki szok - mówi Emilia Weber, przewodnicząca rady rodziców szkoły w Pęperzynie. - Jak można tak postępować z dziećmi? Wysłaliśmy do gminy listy, petycje podpisane przez rodziców, mieszkańców, nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby radni przyjechali do naszej szkoły, zobaczyli jaka ona jest, porozmawiali z uczniami. Dzieci mają głos, mają prawo do decydowania i wyrażania swojej opinii, tak jak dorośli - dodaje.



Władze gminy Więcbork tłumaczą, że zmiany wynikają z niżu demograficznego, spadku liczby uczniów i wysokich kosztów utrzymania placówek. Burmistrz planuje spotkanie z rodzicami.



- To naturalne, że rodzice i pracownicy są zaniepokojeni. Spotkania z nimi odbędą się w pierwszej połowie grudnia. Dyrektorzy placówek takie informacje mają i jestem przekonany, że przekazali je rodzicom. W styczniu podejmowane będą uchwały intencyjne. Od nich zależeć będą dalsze działania - mówi burmistrz gminy Więcbork, Waldemar Kuszewski.