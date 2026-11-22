Bydgoszcz jest gospodarzem drugiej edycji ogólnopolskiego hackathonu, podczas którego programiści przez 24 godziny pracowali nad rozwiązaniami dla państwa. Wydarzenie trwa w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku.

Jak sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu zagrożeń związanych z inwestycjami publicznymi? Czy nowe technologie ułatwią analizę danych o kryptowalutach i pomogą przyszłym rodzicom w załatwianiu formalności? Między innymi z takimi problemami mierzyli się uczestnicy HackNation 2026.



24 godziny na rozwiązania, które mogą zmienić działanie urzędów



HackNation wróciło do Bydgoszczy. Wydarzenie łączy programistów, specjalistów nowych technologii, ekspertów i przedstawicieli administracji publicznej. Zadanie dla uczestników było konkretne: w ciągu 24 godzin opracować rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste problemy zgłoszone przez instytucje państwowe.



W tegorocznej edycji przygotowano 15 wyzwań, za którymi stało 14 partnerów. Nie chodziło przy tym wyłącznie o stworzenie interesujących koncepcji czy zaprezentowanie technologicznych możliwości. HackNation ma charakter hackathonu wdrożeniowego, dlatego szczególne znaczenie będą miały projekty, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w praktyce przez administrację publiczną.



Wydarzenie organizują Ministerstwo Cyfryzacji, Departament GovTech Polska oraz Miasto Bydgoszcz.

Inicjatywa ma wspierać cyfryzację państwa, rozwijać współpracę sektora publicznego z branżą technologiczną i angażować specjalistów w rozwiązywanie problemów, które dotyczą funkcjonowania instytucji oraz codziennego życia obywateli.

Sztuczna inteligencja, kryptowaluty i wsparcie dla przyszłych rodziców



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

wykorzystanie sztucznej inteligencji

do identyfikowania zagrożeń i przewidywania problemów

Krajowa Administracja Skarbowa

wykorzystania nowoczesnych technologii do analizy danych związanych z kryptowalutami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

odnaleźć się w systemie świadczeń

Kodowanie już się zakończyło, obecnie uczestnicy odsypiają zarwaną nockę i czekają na wyniki.

– Polska ma jednych z najlepszych programistów na świecie. HackNation to okazja, żeby pokazać, jak wiele mogą wnieść do rozwoju naszego państwa. Przez 24 godziny w Bydgoszczy uczestnicy będą mierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami administracji, łączyć siły i szukać nieszablonowych rozwiązań – mówił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.Tegoroczna lista zadań pokazuje, jak różnorodne problemy administracji mogą stać się punktem wyjścia do technologicznych innowacji. Wśród 15 wyzwań znalazły się zarówno zagadnienia związane z analizą danych i bezpieczeństwem, jak i projekty dotyczące dostępności usług publicznych.Jednym z nich jest„Risk Miner”, zgłoszony przez. Zadanie zakładałooraz analizy danych, które mogą pojawić się podczas realizacji inwestycji publicznych. Takie narzędzie mogłoby wspierać instytucje w rozpoznawaniu ryzyka i sprawniejszym reagowaniu na potencjalne trudności.Kolejne wyzwanie przygotowała, działająca w strukturach Ministerstwa Finansów. „Osintowy łapacz cyfrowych śladów” dotyczył. To zadanie pokazywało, że kompetencje programistów i analityków mogą znaleźć zastosowanie również w obszarze pracy z informacjami pochodzącymi z otwartych źródeł.Z koleiproponował stworzenie „Przewodnika przyszłej mamy”. Celem projektu było opracowanie intuicyjnej aplikacji, która pomoże przyszłym i świeżo upieczonym rodzicom, uprawnień i formalności związanych z rodzicielstwem.To właśnie takie zadania pokazują, że cyfryzacja administracji nie musi oznaczać wyłącznie skomplikowanych systemów informatycznych. Może również przekładać się na prostszy dostęp do informacji, mniej problemów z formalnościami i sprawniejszą obsługę obywateli.