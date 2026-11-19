42 tysiące sztuk zarejestrowanej broni palnej mają mieszkańcy naszego województwa - według najświeższych dostępnych danych. To przedmiot, którego nie można tak po prostu odłożyć na półkę w domu. Przechowywanie oraz transportowanie broni musi się odbywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

W ubiegłym roku w regionie wydano dwa i pół tysiąca pozwoleń na broń - najwięcej do tzw. celów kolekcjonerskich i sportowych (do ochrony prawie 500). Więcej o tym pisaliśmy tutaj.



Najważniejsze, by broń nie trafiła w niepowołane ręce, np. dzieci.





- Broń należy przechowywać tak, by osoby nieuprawnione nie miały do niej dostępu - podkreśla zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podinspektor Tomasz Gołdyn. - Broń musi być przechowywana w miejscu, którego bez klucza nie można otworzyć, nie uszkadzając go, np. w szafie pancernej, sejfie, metalowej kasecie .



Osoba, która ma broń do ochrony osobistej, może ją nosić cały czas przy sobie pod warunkiem, że nie naruszy przepisów innych ustaw, na przykład ustawy o zgromadzeniach (nie może jej mieć, kiedy odbywa się zgłoszone zgromadzenie publiczne).



- Jeżeli broń jest rozładowana: nie ma wprowadzonego pocisku, magazynek nie jest pod nią podpięty, w myśl ustawy to nie jest przenoszenie, a przemieszczanie broni. Sportowiec może taką broń zabrać na strzelnicę i tam dopiero z niej korzystać. Zresztą, tylko tam wolno sportowcom korzystać z broni - dodaje Tomasz Gołdyn.

Co jakiś czas policja rekwiruje nielegalną broń.

Tak było niedawno, gdy znaleziono ją w aucie dwóch nastolatków z Bydgoszczy, posiadających duże ilości narkotyków.

Sąd może zdecydować o zniszczeniu odebranej przestępcom broni.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.