Ruchome schody na dworcu PKP Bydgoszcz Główna przejdą remont - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Niedawno zostały przywrócone po awarii, która trwała od września 2025 roku do marca tego roku. Teraz znowu nie działają.

Co się dzieje? - Jesteśmy po tak zwanym przeglądzie specjalnym, związanym z osiągnięciem limitu zdolności użytkowej przez oba biegi - tłumaczy Agnieszka Jurewicz z PKP S.A. - Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi należy przeprowadzić prace polegające na wymianie poszczególnych wyeksploatowanych elementów, aby transportowy dozór techniczny zezwolił na dalsze użytkowanie urządzeń. Obecnie spółka jest na etapie pozyskiwania ofert - dodaje.



Zapytaliśmy również o elektroniczny zegar, który w środę wyświetlał tylko połowę godziny. Zdaniem PKP zegar działa już normalnie, a „chwilowe problemy pojawiły się po zaniku prądu na dworcu”.