Regionalna Giełda Produktów Turystycznych w Hotelu City w Bydgoszczy była kolejnym przystankiem na trasie wozu transmisyjnego Polskiego Radia PiK. Nasza reporterka Tatiana Adonis pokazała, że aby poczuć klimat prawdziwych wakacji, nie trzeba planować wyprawy na drugi koniec świata.
W takim razie, czym przyciąga nasz region? Zdaniem Karola Słowińskiego, prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej, to bydgoska turystyka wodna.
Weszliśmy też na pokład drewnianych łodzi.
Z kolei w Koziej Dolinie w Ojrzanowie jest ponad dwieście kóz oraz własna serowarnia. Cieszy się ogromną popularnością wśród rodzin z dziećmi.
Nie zabrakło także tematu regionalnej gęsiny. Słynie z niej Agroturystyka ekoGościniec Pachotówko w Gzinie.
W sumie na Regionalnej Giełdzie Produktów Turystycznych było prawie 20 wystawców z naszego województwa. Byli także m.in. przedstawiciele Lavendogrodu Królewskiego w Wierzchucinie Królewskim czy interaktywnego Skarbca Fajansu we Włocławku.
Regionalna Giełda Produktów Turystycznych odbyła się w Hotelu City. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „W nurcie Konstelacji. Brda - Noteć - Wisła - Zgłowiączka. Woda na młyn”.