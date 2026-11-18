Regionalna Giełda Produktów Turystycznych w Hotelu City w Bydgoszczy była kolejnym przystankiem na trasie wozu transmisyjnego Polskiego Radia PiK. Nasza reporterka Tatiana Adonis pokazała, że aby poczuć klimat prawdziwych wakacji, nie trzeba planować wyprawy na drugi koniec świata.

W takim razie, czym przyciąga nasz region? Zdaniem Karola Słowińskiego, prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej, to bydgoska turystyka wodna.





Więcej w relacji Tatiany Adonis.

- „Woda na młyn” to nie jest przypadkowe hasło, tak samo, jak „Zanurz się w Bydgoszczy”, która jest marką turystyczną. Turystyka wodna odgrywa niezwykłą rolę, to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin turystyki - dodaje.Weszliśmy też na pokład drewnianych łodzi.- Są płaskodenne, dzięki czemu przy niskim stanie wody dają sobie radę - mówi Tomasz Błaszkiewicz, który pływa regularnie po Brdzie. Warto zaznaczyć, że jego żona, Anita, przemierza za to Wisłę. - Pływam już drugi rok. Wybrałam tę rzekę, ponieważ nie jest ona łatwa do przepłynięcia. Stwierdziłam, że jeżeli tam będę pływać to poradzę sobie na różnych akwenach - twierdzi.Z kolei w Koziej Dolinie w Ojrzanowie jest ponad dwieście kóz oraz własna serowarnia. Cieszy się ogromną popularnością wśród rodzin z dziećmi.Anna Lisowska przyznaje, że wszystko zaczęło się od... przypadku. - Każda z kóz ma swoje imię, jest Bartusia, Mariola, Bykadełko czy szefowa Melinda - mówi.Nie zabrakło także tematu regionalnej gęsiny. Słynie z niej Agroturystyka ekoGościniec Pachotówko w Gzinie.- Wcześniej hodowaliśmy gęsi według przepisów mamy czy babci - tłumaczy Alina Krawisz. - Odtworzyliśmy je i tak cały czas przerabiamy gęsiny i podajemy na stół naszym gościom - dodaje.W sumie na Regionalnej Giełdzie Produktów Turystycznych było prawie 20 wystawców z naszego województwa. Byli także m.in. przedstawiciele Lavendogrodu Królewskiego w Wierzchucinie Królewskim czy interaktywnego Skarbca Fajansu we Włocławku.Regionalna Giełda Produktów Turystycznych odbyła się w Hotelu City. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „W nurcie Konstelacji. Brda - Noteć - Wisła - Zgłowiączka. Woda na młyn”.