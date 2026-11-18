Więcej empatii, lepsze relacje i wsparcie w szkole - to główne tematy konferencji o dobrostanie psychicznym w edukacji, która odbywa się we Włocławku.

Konferencja naukowa „Widzieć człowieka - siła dobrostanu w edukacji” została zorganizowana w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku.



- Podarowanie drugiemu człowiekowi obecności, takiego poczucia, że ja cię widzę i jakby co, to jestem. Taka postawa jest ogromnym darem, z którego nie korzystamy, mówiąc, że „ja nie wiem, jak mam się zachować; ja nie wiem, co mam zrobić; to jest sprawa rodzica; to jest sprawa nauczyciela”. Czasem wystarczy, że nauczyciel zobaczy tego młodego człowieka, a dla tych młodych ludzi często oznacza to, że on jest dla kogokolwiek ważny - mówiła psycholożka i psychoterapeutka Małgorzata Ohme.



- Wiemy, gdzie poszukać wiedzy, potrafimy też krytycznie popatrzeć na różne aspekty wiedzy, ale w tym wszystkim największym wyzwaniem jest jednak funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie i stawanie przed codziennymi wyzwaniami. Mówi się, że współczesne młode pokolenie jest jak płatki śniegu i te płatki śniegu są bardzo delikatne, bardzo kruche, a to też powoduje, że te dzieciaki potrzebują wsparcia. Niestety nie potrafią o nie prosić - mówiła dyrektorka Placówki Doskonalenia Nauczycieli Impuls Dorota Tomaszewicz.



