Wartość skradzionego przez grupę przestępczą mienia wynosi blisko 14 mln zł. Kradli pieniądze, złoto, biżuterię oraz wartościowe zegarki. Najpoważniejszego napadu dokonali w Kujawsko-Pomorskiem - przekazał Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Podczas rozboju z 28 lipca 2026 r. w Kujawsko-Pomorskiem podejrzani ukradli mienie o łącznej wartości 4 475 300 zł, w tym m.in.:



pieniądze w kwocie 2 110 000 zł,

100 000 euro oraz 100 000 dolarów amerykańskich,

15 sztabek złota o wadze 100 gramów każda, o łącznej wartości 825 000 zł,

4 zegarki o łącznej wartości 650 000 zł,

biżuterię o wartości 80 000 zł.

pierwsza akcja tej szajki, która zwróciła uwagę organu sprawiedliwości została odnotowana 20 maja 2026 r. w Karczewie.





Wówczas podejrzani, p odając się za funkcjonariuszy Policji wykonujących czynności służbowe, posługiwali się podrobionymi legitymacjami policyjnymi. Byli zamaskowani i ubrani w elementy umundurowania przypominające policyjne. Dysponowali również przedmiotami imitującymi broń palną. W ten sposób wzbudzili u pokrzywdzonego przekonanie, że ma do czynienia z prawdziwymi funkcjonariuszami Policji.





Następnie, grożąc użyciem broni w przypadku niewykonania wydawanych poleceń, doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru złotej biżuterii o wadze 5,7 kg i wartości 2 054 000 zł oraz pieniędzy w kwocie 41 000 zł.





Po dokonaniu rozboju podejrzani pozbawili pokrzywdzonego wolności. Wbrew jego woli umieścili go w pojeździe imitującym nieoznakowany samochód policyjny, przewieźli go na odległość około 20 km od miejsca zamieszkania, a następnie pozostawili na słabo zaludnionym terenie w rejonie Wisły.







Grupa przestępcza od 3 marca do 15 września 2026 r. dokonała siedmiu rozbojów na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

Postępowanie zostało powierzone do prowadzenia funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji.

28 października 2026 r. w śledztwie zatrzymano trzy osoby: Roberta J., Radosława R. oraz Piotra S.. Jednocześnie przeszukano i poddano oględzinom wytypowane wcześniej pomieszczenie garażowe, wykorzystywane jako tzw. dziupla.

Zabezpieczono samochód wykorzystywany przez podejrzanych jako nieoznakowany pojazd policyjny, a także kilka kompletów elementów umundurowania i wyposażenia policyjnego, w tym kamizelki taktyczne i kuloodporne, kilkanaście tablic rejestracyjnych oraz kilka atrap broni. Zabezpieczono również egzemplarz krótkiej broni palnej wraz z amunicją.

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której trzon stanowili Radosław R. i Robert J., a także dokonywania rozbojów z wykorzystaniem metody „na policjanta”, bezprawnego pozbawiania pokrzywdzonych wolności, podszywania się pod funkcjonariuszy Policji oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami.

Radosław R. i Robert J. odpowiedzą za zarzucane im czyny w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. tzw. recydywy, ponieważ byli już w przeszłości karani za podobne przestępstwa.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wnioski o zastosowanie wobec Roberta J., Radosława R. i Piotra S. środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Kolejny rozbój, którego dokonano 15 września 2026 r. na terenie województwa mazowieckiego doprowadził do utraty mienia o łącznej wartości 4 755 250 zł. Przedmiotem zaboru było wówczas 600 000 zł oraz cztery samochody dostawcze wraz z przewożonym towarem.Jednak