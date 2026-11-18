Szkoła w Krąplewicach w Borach Tucholskich nie zostanie zlikwidowana, jednak pod pewnymi warunkami - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK, Marcin Doliński.

Jest kompromis w sprawie przyszłości Szkoły Podstawowej w Krąplewicach w gminie Jeżewo. Wójt wycofał się z pomysłu wprowadzenia na sesję projektu uchwały intencyjnej dotyczącej wygaszania placówki. Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK, zgodził się na to pod pewnymi warunkami.



– Zawarliśmy kompromis, ale trzeba przyznać, że czasowy - mówi wójt gminy Maciej Rakowicz.



- Kompromis polega na tym, że umówiliśmy się, że dla właściwego procesu dydaktycznego powinno być nie mniej niż siedmioro dzieci w klasie. Na tę chwilę ja pod obrady rady takiej uchwały nie będę poddawał. Nie wiem jak rada, ale ja takiej uchwały na razie nie będę wywoływał. Będziemy bacznie obserwować sytuację w kolejnych latach, bo aby szkoła istniała, to muszą być dzieci.



Tak reagowali i tak bronili szkoły rodzice:



– Walczymy o to, żeby nie zamykać naszej szkoły.

- Nasze dzieci to nie są tylko tabelki i koszty. Dla radnych i wójta to nie jest obciążenie dla gminy, tylko to jest przyszłość, po prostu. Jak nie będzie dzieci, nie będzie szkoły, nie będzie przyszłości, nie będzie nas kiedyś.



– Ja jako babcia, jako rodzic – obie moje córki pokończyły tę szkołę – będę walczyła, poruszę niebo i ziemię, żeby ta szkoła w dalszym ciągu była.



– Będąc w małych klasach, one też się lepiej odnajdują.



– Dzieci po prostu w tej szkole czują się jak w domu.



– Będziemy walczyć do końca, nie odpuścimy.



Do szkoły uczęszcza obecnie dziewięćdziesięcioro dwoje uczniów.