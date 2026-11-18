W Osówcu pod Bydgoszczą zderzyły się dwa samochody osobowe. Do wypadku doszło w środę, 18 listopada, na Szosie Bydgoskiej.
- Na miejscu są utrudnienia w ruchu - jeden pas jest cały czas nieprzejezdny.
W Osówcu pod Bydgoszczą zderzyły się dwa samochody osobowe. Do wypadku doszło w środę, 18 listopada, na Szosie Bydgoskiej.
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W Osówcu pod Bydgoszczą zderzyły się dwa samochody osobowe. Do wypadku doszło w środę, 18 listopada, na Szosie Bydgoskiej.
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