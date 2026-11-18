Od października do listopada na skrzynkę mailową jednej ze szkół ponadpodstawowych w Piasecznie trafiały wiadomości zawierające groźby użycia materiałów wybuchowych. Za każdym razem zarządzana była ewakuacja, a na miejsce przyjeżdżali policyjni pirotechnicy.

Policjanci z Piaseczna wraz z funkcjonariuszami z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 16-letnią mieszkankę powiatu pruszkowskiego, która groziła wysadzeniem szkoły.



„Funkcjonariusze piaseczyńskiego wydziału kryminalnego wspólnie z funkcjonariuszami zespołu ds. wykroczeń, nieletnich i patologii, a także policjantami CBZC pojawili się w jednym z domów na terenie powiatu pruszkowskiego. To tam zatrzymana została 16-latka. Podczas przeszukania jej miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne” – przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.



