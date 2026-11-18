Nauka kontra fake newsy. Trwa „Tydzień Walki z Dezinformacją Naukową". Gościem „Rozmowy Dnia" był dziennikarz naukowy PR PiK i TVP Nauka Bogumił Radajewski, a o manipulację specjalistycznymi faktami pytała Agnieszka Marszał.

- W to, że zmiany klimatu nie są powodowane przez człowieka, wierzy w Polsce 52% respondentów - i to jest najwyższy wynik w całej Unii Europejskiej - mówił Bogumił Radajewski.



- Rządy tworzą wirusy, by kontrolować obywateli - to jest fałszywe stwierdzenie, z którym połowa Polaków się zgodziła. Lek na raka istnieje, ale jest ukrywany - 45%. Pierwsi ludzie żyli w czasach dinozaurów - aż 32% respondentów w Polsce odpowiedziało, że zgadza się z tym stwierdzeniem - przytaczał dane Bogumił Radajewski, gość Agnieszki Marszał.

Dodajmy do tego, że w ciągu roku powstał ponad milion publikacji o charakterze dezinformacyjnym - tyle fałszywych doniesień dotyczących nauki pojawia się w mediach, głównie w telewizji i internecie.

Najczęściej dotyczą medycyny i zdrowia, klimatu, energetyki oraz nowych technologii. Jak je rozpoznać? Gdzie szukać rzetelnej wiedzy?

Cała rozmowa jest poniżej, wcześniejsze publikujemy:

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