- Ustalamy maksymalną cenę gazu. W 2027 roku cena gazu dla gospodarstw domowych, szkół, szpitali i innych odbiorców objętych ochroną nie przekroczy 197,29 zł za MWh, czyli będzie dokładnie na tym samym poziomie, jaki mamy teraz - powiedział rzecznika rządu Adam Szłapka.

Szłapka podkreślił, że ta decyzja nie tylko pozwoli uniknąć podwyżek na rachunkach za gaz, ale też ograniczyć inflację.



Projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw, przygotowany został przez Ministerstwo Energii.



Zakłada on, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. obowiązywać będzie maksymalna cena gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych. Dotyczyć to będzie również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej, takich jak np. szkoły, szpitale, domy opieki, kościoły i noclegownie.



Podatek od zysków sprzedawców paliw



Planowane przepisy przewidują też wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków sprzedawców paliw gazowych, która ma sfinansować rekompensaty wypłacane przedsiębiorstwom energetycznym stosującym cenę maksymalną gazu.



Podczas wystąpienia przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie też pracował nad kwestią energii elektrycznej, „tak, żeby Polacy mogli przeżyć tę późną jesień i zimę bez szoku cenowego”.



Rosną ceny gazu w hurcie na światowych rynkach



- Nie możemy sobie pozwolić i nie możemy zgodzić się na to, żeby ludzie cierpieli z powodu decyzji, które zapadały gdzieś za oceanem - mówię o decyzjach o wojnie na Bliskim Wschodzie - i nie chcemy, żeby za to płaciły polskie rodziny. Nie chodzi tylko o samą cenę gazu, ale też o wpływ cen energii na inflację, a więc również na ceny innych produktów - podkreślił Tusk.



