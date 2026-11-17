Rodzina zmarłej odwołała się od decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa. To oznacza, że sprawa trafi do sądu.

Sprawa miała swój początek w styczniu. Pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej we Włocławku, seniorka z demencją, niepostrzeżenie wyszła wieczorem na zewnątrz. Nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej. Zmarła z wychłodzenia.



Prokuratura Rejonowa we Włocławku uznała, że dwuosobowy nocny personel nie złamał wewnętrznych regulaminów i śledztwo umorzono. O szczegółach informowaliśmy tutaj.



- Pełnomocnik córki złożył zażalenie na decyzję o umorzeniu - poinformowała Polskie Radio PiK zastępczyni prokuratora rejonowego we Włocławku, Martyna Wojtczak. - Sprowadza się do wysunięcia zarzutów popełnienia błędów w ustaleniach faktycznych, polegających na wadliwym - zdaniem skarżącego - przyjęciu, że na pracownikach domu pomocy społecznej nie ciążył szczególny prawny obowiązek opieki nad zmarłą pensjonariuszką. Jest też zarzut obrazy przepisów postępowania, mający bezpośredni wpływ na treść zaskarżonego postanowienia, w postaci błędnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i w związku z tym wysunięcie błędnych wniosków i ustaleń faktycznych - dodaje.



Sprawa trafi do sądu, który może oddalić zażalenie albo zdecydować o kontynuowaniu śledztwa.