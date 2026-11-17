Premier Donald Tusk powiedział podczas debaty nad wnioskiem o odwołanie rządu, że inicjator wniosku, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki „przeszedł samego siebie”, wygłaszając tezy o inflacji, praworządności i uczciwości w polityce.
Tusk z sejmowej mównicy zwrócił się do Morawieckiego
Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu Tusk stwierdził, że mógłby skomentować wystąpienie Morawieckiego słowami, które kiedyś wygłosił pod jego adresem: „Mateusz, ale z ciebie bambik”.
- Nie doszacowałem wtedy. Jak dzisiaj słuchałem pańskiego wystąpienia, to muszę powiedzieć, że przekroczył pan samego siebie - powiedział premier, zwracając się do Morawieckiego.
Według Tuska były premier „przeszedł samego siebie”, wygłaszając „bardzo zasadnicze i gromkie słowa i tezy na temat drożyzny, kłamstwa, naruszenia zasad praworządności, uczciwości w polityce”.
Zapytał też, „na jaki pseudonim artystyczny były szef rządu zapracował sobie przez lata”, na co z sejmowej sali słychać było odpowiedź: „Pinokio”.
- Mówił pan o tym, że oprócz Trybunału Konstytucyjnego jest także „trybunał historii”. Ale oprócz trybunałów są też prokuratura i sąd. Dobrze wiem, dlaczego taka nerwowość w ławach prawicy, opozycji.(...) Nie ma właściwie dnia, żeby Polska nie dowiadywała się o tym, dlaczego tak bardzo zależy wam na powrocie do władzy - stwierdził Tusk.