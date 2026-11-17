Skandal wypłynął w Gniewkowie. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Siła” kradli wodę na potęgę. Wykazały to jesienne odczyty pomiarów na wodomierzach.

Pomiary wykazały ogromną różnicę pomiędzy wskazaniami liczników głównych a sumą odczytów wodomierzy indywidualnych na poszczególnych działkach. Wynosi niemal 2000 m sześciennych. Tyle wody wystarczyłoby do zapełnienia basenu olimpijskiego.



Prezes ROD „Siła” w Gniewkowie, Leszek Szafrański, nie ma wątpliwości, że doszło do kradzieży.



- Woda nigdzie nie wyparowała, nieuczciwi działkowcy na pewno mają drugie przyłącza przed licznikami, żeby nie płacić - mówi Leszek Szafrański.



Straty to ok. 12 000 zł. Trzeba będzie je pokryć. W przyszłym roku ogród działkowy miał zrobić jubileuszową imprezę. Z imprezy nici.



- To miał być piknik rodzinny z okazji 90-lecia istnienia. W tej sytuacji nie będziemy w stanie go zorganizować, bo mamy jeszcze inne obciążenia, jak choćby sfinansowanie naprawy ogrodzenia - podkreśla Leszek Szafrański.

