„Winny” - usłyszał 25-letni Bartosz L. na sądowej sali. Wracając z dyskoteki pod Bydgoszczą, zasnął za kierownicą. Na ul. Poznańskiej w Toruniu uderzył w drzewo. W wypadku zginęło dwóch pasażerów. Oskarżyciel domagał się dla niego wyższej kary.

Prokuratura domagała się dla Bartosza L. 4 lat więzienia i zakazu prowadzenia pojazdów na 6 lat. Sąd wydał niższy wyrok: 2 lata i 8 miesięcy więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat oraz konieczność zapłaty nawiązki dla rodzin ofiar.



Na niższy wymiar kary wpłynął fakt, że pokrzywdzony w wypadku pasażer oraz bliscy zmarłych nie zgłaszali pretensji wobec sprawcy. Wyrok uzasadniał sędzia Sławomir Więckowski.



- Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Sąd miał na względzie postawę pokrzywdzonych. Kara jest adekwatna do stopnia winy sprawcy - mówił sędzia.



Nie kierował po alkoholu, ale był pod wpływem narkotyków



Mężczyźni wracali z zabawy w Chmielnikach. Ich jazda zakończyła się tragicznie, gdy kierowany przez Bartosza L. samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca podczas przesłuchania przyznał, że przysnął, jadąc. Badanie alkomatem nie wykazało zawartości alkoholu w jego organizmie, ale po badaniu toksykologicznym stało się jasne, że w jego krwi była marihuana oraz substancja psychotropowa 4-CMC. I za to czeka go kolejne postępowanie.



Do czasu uprawomocnienia się wyroku mężczyzna będzie na wolności. Ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.