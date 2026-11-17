Trzecia edycja festiwalu potrwa od 6 do 10 stycznia 2027 roku w Operze Nova i w Campusie Akademii Muzycznej.

Alicja Majewska, Joanna Kulig, Tomasz Kot i Igor Herbut będą gośćmi Film Song Festivalu Bydgoszcz - przekazał jego dyrektor, pochodzący z Bydgoszczy producent filmowy Robert Kijak.



- Zaczniemy 6 stycznia musicalem „Once” w wykonaniu artystów Teatru Roma. Potem zapraszamy na prapremierowy pokaz filmu „Co wyszeptał nam deszcz”, do którego muzykę stworzył Bydgoszczanin - Pawbeats. Będzie koncert w kampusie Akademii Muzycznej „Ania Dąbrowska filmowo”. Cieszymy się na galę „Piosenki filmem pisane”, na której wybrzmią utwory z filmowych nowości, które ukazały się na małym i dużym ekranie w ostatnich 12 miesiącach, m.in. piosenka z filmu „Nasza rewolucja" - „Jak my". Jej wykonawcy, Kaśka Sochacka i Kortez, będą w Bydgoszczy, tak jak Michał Szpak, który zaprezentuje wyjątkowe wykonanie „Do Ciebie, mamo” Violetty Villas - z filmu, który za chwilę wchodzi na ekrany - mówi Robert Kijak.



W programie wydarzenia jest też koncert poświęcony włoskiej piosence - „Cinema Italia”. Gospodarzem wieczoru będzie Stefano Terrazzino.



Dwa koncerty galowe będzie można obejrzeć na antenie TVN.



