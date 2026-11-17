Są już wyniki badania krwi policjantki zatrzymanej po interwencji przypadkowego kierowcy. Nadkomisarz Agnieszka J. miała w organizmie ponad dwa promile alkoholu.
- O stanie kobiety policjantów powiadomił przypadkowy kierowca. Przekazał, że ulicą Mielęcińską jedzie auto wężykiem.
- Opisany samochód zatrzymała drogówka.
- Okazało się, że za kierownicą siedzi nadkomisarz Agnieszka J. zwydziału kryminalnego włocławskiej komendy.
- Kobieta jechała wraz ze swoim nastoletnim synem.
- Odmówiła badania alkomatem. W szpitalu pobrano jej krew.
Śledztwo zostało już wszczęte. Kierującej grozi do 3 lat więzienia. Zatrzymano jej prawo jazdy. Komendant miejski policji wszczął postępowanie, zmierzające do wydalenia funkcjonariuszki ze służby. Agnieszka J. służyła w policji 22 lata. Ostatnio jako zastępczyni naczelnika wydziału kryminalnego komendy we Włocławku.