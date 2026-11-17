Są już wyniki badania krwi policjantki zatrzymanej po interwencji przypadkowego kierowcy. Nadkomisarz Agnieszka J. miała w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

O stanie kobiety policjantów powiadomił przypadkowy kierowca. Przekazał, że ulicą Mielęcińską jedzie auto wężykiem.

Opisany samochód zatrzymała drogówka.

Okazało się, że za kierownicą siedzi nadkomisarz Agnieszka J. zwydziału kryminalnego włocławskiej komendy.

Kobieta jechała wraz ze swoim nastoletnim synem.

Odmówiła badania alkomatem. W szpitalu pobrano jej krew.

Agnieszka J. służyła w policji 22 lata

- Są wyniki - relacjonuje zastępczyni szefa Prokuratury Rejonowej we Włocławku, Martyna Wojtczak. - Kierująca pojazdem miała we krwi ponad 2 promile alkoholu. Z racji bliskiej, długotrwałej współpracy służbowej z kierującą pojazdem, my jako prokuratura rejonowa będziemy kierować wniosek do Prokuratury Okręgowej we Włocławku o przekazanie tej sprawy do dalszego prowadzenia innej jednostce - dodaje.Śledztwo zostało już wszczęte. Kierującej grozi do 3 lat więzienia. Zatrzymano jej prawo jazdy. Komendant miejski policji wszczął postępowanie, zmierzające do wydalenia funkcjonariuszki ze służby.. Ostatnio jako zastępczyni naczelnika wydziału kryminalnego komendy we Włocławku.