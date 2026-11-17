Pawła K. jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Dobrzejewicach, w którym zginęła starsza kobieta, a jej córka, będąca w 8. miesiącu ciąży, odniosła poważne obrażenia. Mężczyzna trzy lata temu miał prowadzić pojazd pod wpływem narkotyków.

Proces rozpoczął się z opóźnieniem. Powody były różne: nieobecność oskarżonego, później nagłe zwolnienie przez niego pełnomocniczki, podczas gdy główny obrońca był na urlopie, wreszcie skierowanie na mediację.



Przypomnijmy: w lipcu 2023 roku w Dobrzejewicach 38-letni wówczas Paweł K., jadąc z nadmierną prędkością Mercedesem S550, zderzył się czołowo z Fiatem Pandą. W wyniku wypadku zmarła starsza pasażerka Fiata, a jej będąca w 8. miesiącu ciąży córka trafiła do szpitala i urodziła chore dziecko.



Mężczyzna miał prowadzić pojazd pod wpływem narkotyków, do czego dziś się nie przyznał. Przyznał się jedynie do spowodowania wypadku. Odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.



– Bardzo żałuję tego czynu – mówił Paweł K. – Gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno nie doszłoby do żadnego tego typu zdarzenia i zrobiłbym wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Bardzo przepraszam i bardzo tego żałuję. Chciałbym zadośćuczynić i zrobić wszystko, żeby naprawić tę szkodę.



