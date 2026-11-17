W Mogilnie przy ul. Hallera doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierująca Oplem nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Doszło do potrącenia seniorki. Poszkodowana 76-latka trafiła do szpitala.

Z uwagi na poniesione przez nią obrażenia, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Kierująca samochodem była trzeźwa.



Funkcjonariusze w trakcie wykonywanych czynności zabezpieczyli m.in. zapis z kamery monitoringu, który potwierdził wstępne ustalenia. Za tak rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali 35-latce prawo jazdy. O dalszym losie mieszkanki powiatu mogileńskiego zadecyduje sąd.



Za spowodowanie wypadku drogowego, w którym osoba odniosła obrażenia ciała, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.



