Kolekcja rzeźb bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej wzbogaci się o kolejne dzieło. Postument przedstawiający maestra Antoniego Wita przywiózł do Bydgoszczy prof. Stanisław Radwański, polski rzeźbiarz i były rektor ASP w Gdańsku.

Artysta opowiadał, że praca nad rzeźbą maestra Wita zajęła mu około pół roku . Wykonując rzeźbiarski portret, korzystał ze zdjęć z okresu, gdy ten jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów był szefem Filharmonii Narodowej w Warszawie.





- Znalazłem takie ujęcie, kiedy Antoni Wit jest w takim geście uniesienia, z zamkniętymi oczyma, z pewną powagą, a jednocześnie z lekkim uśmiechem. Na tym polegała cała moja trudność, żeby znaleźć nie tyle fizyczne podobieństwo, co właśnie, żeby był od razu odczytywany, że to jest właśnie człowiek muzyki - mówił prof. Stanisław Radwański.







