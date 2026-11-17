Kolekcja rzeźb bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej wzbogaci się o kolejne dzieło. Postument przedstawiający maestra Antoniego Wita przywiózł do Bydgoszczy prof. Stanisław Radwański, polski rzeźbiarz i były rektor ASP w Gdańsku.
- Filharmonia Pomorska zamówiła portret na pamiątkę czasu, gdy Antoni Wit był szefem bydgoskiej Orkiestry Symfonicznej.
- Rzeźba na razie utrzymywana jest w tajemnicy i ukrywana w gabinecie dyrektora Macieja Puto.
- Ma zostać uroczyście odsłonięta podczas Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego we wrześniu przyszłego roku. Wtedy też artysta rzeźbiarz i dyrygent, którego portretował, spotkają się po raz pierwszy.